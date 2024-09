Live TMW Juric: "Hummels e Dahl? Spero di inserirli il prima possibile. Abdulhamid ha bisogno di tempo"

Il campionato riparte e la Roma si prepara ad affrontare il Venezia allo Stadio Olimpico, guidato dall’ex allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria: la Roma ha sconfitto l’Udinese per 3-0 nella scorsa giornata, mentre il Venezia ha battuto il Genoa per 2-0. La partita di domani rappresenta quindi un'occasione per confermare il buon momento di forma.

Nel frattempo, la Roma ha anche debuttato in Europa League contro l'Athletic Bilbao, con la partita che si è conclusa in parità. Tra poco, alle 14, mister Juric è atteso in conferenza stampa. Segui su TMW la diretta testuale.

14.01 - Inizia la conferenza stampa

Lei ha visto la differenza di rendimento tra il primo e il secondo tempo contro l’Athletic club? Da cosa è dovuta?

"In sintesi possiamo dire che nel secondo tempo abbiamo corso più del primo. La questione fisica non c’entra nulla: le partite sono diverse l'una dall'altra. Quello che ho notato quello è che qualche giocatore giustamente è cambiato si è aperto e ha corso un po’ di meno. L'Athletic nel primo tempo non ha avuto mai occasioni vuol dire che i giocatori erano molto concentrati e la prestazione molto intensa. La Roma può migliorare e in quelle situazioni avere più il possesso perché ha capacità. Ecco secondo me è mancato questo fatto: qualcuno che si aprisse un po’ di meno e mentalmente di aver dato di meno. La mentalità è quella di portare il risultato a casa. C’è tanta materiale su cui lavorare. Le statistiche dicono che hai corso tantissimo e non hai concesso nulla. Però sicuramente vogliamo fare più partite come quella del primo tempo".

Il campo dice che la squadra sta assorbendo molto bene. Il fatto di giocare tanto può aiutare?

"La mia sensazione è molto positiva. I ragazzi si divertono e gli piace. Ho la sensazione che vogliono tornare in campo subito. Anche dopo la partita abbiamo parlato un po' delle loro sensazioni e di quelle che ho io. C'è grande entusiasmo".

Come sta Pellegrini?

"Oggi vuole provare a tornare in gruppo, dopo aver lavorato a parte. Lui ha tanta voglia di giocare. Ha un po’ di dolore ma vuole esserci. Il suo comportamento mi sembra esemplare. Ha una grande voglia di dimostrare chi è e di giocare di dare il suo contributo".

Hummels e Dahl. Quante possibilità hanno di entrare in rotazione?

"Hummels non ha fatto ritiro e preparazione. Sta lavorando molto e in questo periodo vogliamo che lavori tanto proprio per portarlo ad un livello buono. Noi stiamo spingendo e lui sta lavorando tanto, ma non è in forma al 100%, ancora non è sufficiente. Spero di inserirlo il prima possibile. Dahl ha le caratteristiche ma bisogna essere lucidi nelle scelte".

Cosa fa per prevenire gli infortuni? Visto anche la situazione di Dybala e Celik del turno in Europa...

"Celik e Dybala non hanno niente. Sono escluse lesioni e qualsiasi altro tipo di problema. Celik oggi vuole allenarsi e Paulo anche. In quel senso siamo a posto e fortunati per adesso. Ora devo dire che abbiamo trovato uno staff di livello molto alto. Qui a Trigoria la struttura ti offre il massimo a livello di recupero e di giocatori. Penso che nel mondo si stanno sviluppando veramente tante tecniche per migliorare il recupero e lavorare molto su quello. È chiaro che secondo me bisogna avere le rose di 20 e più giocatori che riesci a far giocare e cambiare. E quando non giocano che si allenano e danno il massimo. Non potendo avere una settimana di recupero è importante il tipo di lavoro che fai sul campo, quello che ti dà poi la forza di affrontare le partite. Bisogna essere intelligenti e andare forte. Pensare e lavorare bene sul recupero e sulla gestione della rosa, cercare di includere più giocatori possibili per poter affrontare bene le partite.

Poi altra cosa è l’intensità. Una squadra come Roma deve giocare con intensità. Sempre. Perché non si può giocare al 70% se si vogliono raggiungere i risultati".

Ci può descrivere il rapporto con Ghisolfi?

"Stiamo comunicando molto come è giusto che sia tra DS e allenatore. Condividiamo tutto. E' un rapporto umano e professionale. C'è abbastanza trasparenza. Non ci si nasconde nulla. Per ora bene".

Come sta Le Fee? In che posizione lo vede?

"Le Fee sembrava essere pronto però non credo sia ancora al 100%. Io spero che da prossima settimana sia con la squadra. Lo vedo come centrocampista ed entra perfetto nel mio modulo. Molto dinamico. Lavora molto bene anche in fase difensiva".

Celik se non dovesse farcela, al suo posto c'è Abdulhamid? O El Shaarawy?

"Penso che Abdulhamid, così come i nuovi giocatori, ha le caratteristiche giuste ma è chiaro che sta entrando in un altro mondo e ha bisogno di tempo. Penso che con il tempo migliorerà. L''idea è quella di dare tempo ad Abdul e non dare giudizi affrettati".

Ha già delle coppie in mente per il centrocampo per la sfida contro il Venezia?

"Ci sto pensando a chi schierare in ccentrocampo. Pisilli-Kone mi stuzziacano molto. Quello che ho visto è la loro voglia di crescere e di migliorare. Questo mi piace molto. Adesso voglio vedere l'allenamento: se inserirli dall'invio o con il tempo. Ma lavorare con questa gente mi piace molto".

14.12 - Finisce la conferenza stampa