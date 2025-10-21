Juric su Lookman: "Con Gasp è migliorato. Se tornasse in Premier, segnerebbe gli stessi gol"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro lo Slavia Praga, mister Ivan Juric ha parlato a lungo di Ademola Lookman, tornato protagonista dopo il caso di mercato che l'ha visto protagonista, assieme all'Inter, la scorsa estate. Queste le sue dichiarazioni sul nigeriano:

Che riscontri ha avuto da Lookman punta?

"Nonostante abbia giocato come punta ha fatto bene. Poi è chiaro che nella posizione originale si rende molto di più rispetto ad un riadattamento. Penso anche a Sulemana che ha fatto benissimo: lui, così come Mola, hanno lavorato bene a tutta fascia".

Cosa ne pensa in generale di Ademola?

"E' migliorato molto con Gasperini. Un giocatore molto più completo rispetto a quando era in Premier League: se ritornasse in Premier farebbe gli stessi goal che fa qua a Bergamo".

Quanto è migliorata l'Atalanta considerando le prossime partite?

"Sicuramente ho riscontri positivi, ma c'è anche qualche rammarico considerando i punti che abbiamo perso per strada. Stiamo giocando ad alti livelli, ma dobbiamo diventare più cinici".

Come migliorare la concretezza sottoporta?

"Sicuramente c'è da crescere sotto tanti aspetti: senza dimenticare ovviamente che abbiamo colpito un palo e c'è stata qualche parata del portiere avversario. Vedi le cose e le affronti sperando di migliorare nella maniera migliore possibile".

La New Balance Arena può diventare un fortino inespugnabile?

"A Bergamo c'è un pubblico straordinario. E' sempre sold out lo stadio e ci danno sempre una grande mano: sicuramente vogliamo proseguire su questa strada e dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi. Noto la squadra abbastanza spinta dal pubblico".

