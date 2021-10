Juric sulla Juve: "Hanno tutto e possono segnare in vari modi. E' una squadra completa"

vedi letture

Cosa teme di più della Juve? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro la Juventus, derby valido per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: "Hanno tutto. Possono segnare in vari modi; se li attacchi, hanno velocità con tanti singoli che sono micidiali. Sono una squadra completa, hanno ritrovato lo spirito giusto e mi preoccupa tutto. E' una top squadra, non puoi lasciare niente a loro".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric