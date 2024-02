Juve a caccia del dopo-Alex Sandro: intriga Calafiori, ma c'è anche la pista Martinez Quarta

La Juventus cerca un difensore che possa sostituire il partente Alex Sandro nella prossima stagione. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale la prima scelta di Giuntoli oggi è rappresentata da Riccardo Calafiori del Bologna. L'ex Roma intriga parecchio la dirigenza bianconera e ha sicuramente l'età giusta (21 anni) per diventare uno dei migliori nel suo ruolo. L'intuizione dei rossoblù in estate è stata vincente, tant'è che ora il centrale/terzino viene valutato 4-5 volte tanto rispetto alla cifra investita per acquistarlo dal Basilea, ovvero 3,5 milioni (oltre al 40% sulla rivendita).

L'alternativa, sempre in Serie A, porta a Firenze e risponde al nome di Lucas Martinez Quarta (27 anni). Il contratto dell’argentino con la Fiorentina scade nel 2025 e, al momento, i dialoghi per il rinnovo non stanno decollando. I rapporti con la Fiorentina sono molto buoni, vedi l'operazione Arthur, e il riscatto dello stesso centrocampista brasiliano attualmente fissato a 20 milioni di euro potrebbe non essere quindi l'unico dialogo fra i due club in estate. Anche perché il Chino, in caso di fumata nera per il suo nuovo accordo coi gigliati, rischierebbe di salutare a parametro zero fra un anno e mezzo.