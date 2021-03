Juve e Barça ci ripensano? Dopo Pjanic-Arthur, possibile scambio Dybala-Dembélé

Un anno dopo, Juventus e Barcellona lavorano a un nuovo maxi-scambio. Ne scrive Tuttosport: i due club sono alle prese col futuro di Paulo Dybala da un lato e Ousmane Dembélé dall’altro. Entrambi a scadenza 2022, saranno protagonisti del mercato che verrà: per il quotidiano torinese, non è da escludere uno scambio che porti l’argentino in Catalogna e il francese a Torino, nell’ambito di un’operazione analoga a quella che ha avuto come protagonisti Pjanic e Arthur un’estate fa.