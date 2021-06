Juve, il primo incontro col Sassuolo apre le danze per Locatelli. La formula pensata dai bianconeri

L’incontro era previsto e l’incontro si è concretizzato. È andato in scena nella giornata di ieri il primo approccio faccia a faccia fra Juventus e Sassuolo per cominciare a impostare ufficialmente una trattativa per il passaggio a Torino di Manuel Locatelli. E il confronto fra il board neroverde e quello bianconero è stato interlocutorio ma positivo con l’obiettivo di rivedersi all'inizio della prossima settimana per continuare a delineare la strada verso il successo dell’operazione. E la sensazione è che ci siano tutti i presupposti per far sì che il dialogo porti a una conclusione in tempi relativamente brevi.

LA FORMULA E L’OK PER DRAGUSIN - Valutazione chiara a entrambe le parti: non meno di 40 milioni di euro. Questa la richiesta del Sassuolo compresa e accettata dalla Juventus che riconosce quello che è il valore economico che nel corso delle ultime stagioni il centrocampista originario di Lecco ha raggiunto. Una parte cash più l’inserimento di una contropartita tecnica. E anche sul giocatore che dovrà fare il percorso inverso direzione Reggio Emilia le nubi iniziano a diradarsi: c’è l’apprezzamento, e l'ok, per il difensore centrale classe 2002 Radu Dragusin sul quale la Juve però vorrebbe mantenere una corsia preferenziale in futuro. Ma non è l’unico nome sul tavolo, monitorati anche Felix Correia, Rafia e Fagioli nel ventaglio di opportunità che più intrigano il Sassuolo. Alla contropartita però andrà aggiunta una cifra in denaro da corrispondere alla società neroverde: in questo senso il primo approccio della Juve è quello di provare a impostare l’operazione con un prestito iniziale e un obbligo di riscatto da esercitare negli anni a venire. Un’operazione alla Chiesa che eviterebbe a Madama di gravare sul prossimo bilancio e al club emiliano, magari, di alzare leggermente la valutazione con pagamento dilazionato negli anni. Insomma, tante opzioni sul tavolo organizzato da Sassuolo e Juventus per discutere di Manuel Locatelli. La trattativa è ufficialmente aperta.