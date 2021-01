Juve, Kulusevski: "Felice di esser titolare, vogliamo vincere tutte le competizioni"

vedi letture

“Vogliamo vincere tutte le competizioni, quella di questa sera è una gara importante”. Parole chiare per Dejan Kulusevski, che in Juventus-Genoa partirà titolare e parla a RaiSport prima della partita: “Faremo di tutto per vincere. Il Genoa è un’ottima squadra e non vedo l’ora di giocare, sono molto felice di partire titolare e proverò a dimostrare quello che posso fare. Sto bene fisicamente e voglio dare il massimo”.