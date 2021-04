Juve-Locatelli, possibili due contropartite al Sassuolo. Jorginho e Van de Beek tra le alternative

Manuel Locatelli pallino della Juventus per il centrocampo del futuro. I bianconeri nelle prossime settimane cercheranno di vincere la resistenza del Sassuolo e la finale di Coppa Italia, se si giocherà al Mapei Stadium come sembra, potrebbe essere l’occasione per discuterne dal vivo. Con la possibilità di inserire contropartite tecniche nell’affare: secondo Tuttosport, i nomi più quotati sono quelli di Frabotta e Fagioli. Le alternative a Locatelli? Jorginho, difficile da strappare al Chelsea. O Van de Beek, a meno di non imbastire uno scambio da fantamercato con il Manchester United che porti Pogba di nuovo a Torino e Dybala a fare il percorso inverso.