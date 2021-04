Juve, Paratici: "Restiamo convinti della bontà della Superlega. Era un'occasione unica"

Raggiunto da DAZN prima della gara contro il Parma, Fabio Paratici, managing director della Football Area della Juventus, torna sull’argomento Superlega: “Queste 72 ore sono state uniche, noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà, dell’idea, del progetto. Io credo che sia stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio, a tutta la struttura. Era un aiuto, come tutti i cambiamenti necessitano di metabolizzare l’evento. Ricordo il passaggio della riforma della Champions non più solo per i vincenti: piano piano ci si è adattati. Noi abbiamo vissuto il cambiamento del nostro logo, che poi ha avuto successo. Come tutti i cambiamenti necessitava di un minimo di tempo per metabolizzarlo”.

