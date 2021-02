Juve, sicuro il riscatto di McKennie in estate. Per Morata probabile che venga rinnovato il prestito

Secondo il Corriere di Torino, in casa Juventus tengono banco le questioni relativi ai riscatti di Weston McKennie e Alvaro Morata. Per l’americano, che scatti o meno l’obbligo, il futuro è delineato: la società bianconera lo acquisterà in ogni caso a titolo definitivo dallo Schalke 04. Meno scontata la questione legata all’attaccante spagnolo: possibile che venga rinnovato di un altro anno il prestito dall’Atletico Madrid per 10 milioni, rimandando così di una stagione il tema del riscatto che scenderebbe così da 45 a 35 milioni.