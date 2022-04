Juve, sprint per Raspadori. Lo stipendio aiuta: è tra i giocatori meno pagati della Serie A

Tutto su Giacomo Raspadori. La Juventus ha individuato nell'attaccante del Sassuolo il nome giusto per il dopo Dybala. I bianconeri hanno in programma un summit con la società emiliana per discutere del classe 2000 e del centrocampista Davide Frattesi, nel frattempo secondo La Gazzetta dello Sport hanno intensificato i contatti con l'entourage del campione d'Europa.

Stipendio alla portata, il Sassuolo vuole 30 milioni. A spingere in questa direzione, oltre alla duttilità di Raspadori - giudicato perfetto per fare reparto con Vlahovic - alcuni aspetti economici. A partire dallo stipendio: oggi, Jack guadagna 100 mila euro all'anno. Un'offerta migliorativa, in sostanza, non sarebbe così complicata, anche senza incidere troppo sul monte ingaggi. Da trovare l'intesa con il Sassuolo: la valutazione è di 30 milioni di euro, anche questa giudicata più abbordabile. Visti i precedenti - Locatelli - l'intesa non dovrebbe essere impossibile.