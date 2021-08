Juve, torna di moda il nome di Witsel. Possibile offerta al belga in caso di partenza di McKennie

La Juventus si muove per il centrocampo e in caso di partenza di Weston McKennie, che ha molti estimatori all'estero, potrebbe tornare alla carica per Axel Witsel, già nel mirino dei bianconeri in passato. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore è stato proposto da alcuni intermediari e la Juventus ci starebbe pensando seriamente anche perché ci sono le condizioni per acquistarlo dal momento che ha il contratto in scadenza nel 2022.