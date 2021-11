Juventus, aumento di capitale e indagine: il titolo crolla e perde il 6,3%

Tonfo in borsa per la Juventus al primo giorno dopo l'avvio dell'inchiesta sui conti e per effetto dell'aumento di capitale. Nel dettaglio, il titolo bianconero ha perso il 6,3%, toccando anche il -10% del corso della giornata. Anche la ricapitalizzazione da 400 milioni di euro totali ha provocato questo calo, con le nuove azioni che verranno vendute a 0,334 nel rapporto di 9 nuovi titoli ogni 10 posseduti. A riportarlo è Calcio e finanza.