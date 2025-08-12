Juventus, casting a centrocampo: O'Riley il preferito, proposto anche Andrey Santos

La Juventus lavora sul mercato e tra gli obiettivi prioritari di Comolli, oltre alla conferma di Randal Kolo Muani dal PSG, c'è anche quello di regalare prima possibile un rinforzo per il centrocampo al suo allenatore Igor Tudor.

Rimane in cima alle preferenze il nome di Matt O'Riley del Brighton, già accostato a un trasferimento in Serie A nella scorsa estate (era il preferito dell'Atalanta per sostituire Koopmeiners, con Gasperini che lo vorrebbe anche ora a Roma) ma che, secondo quanto si apprende dall'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe diventare una soluzione percorribile solo in caso di uscite da 30 milioni di euro nel mezzo. Rimane ancora aperta la pista che porta a Franck Kessie, centrocampista ex Milan e Atalanta oggi in Arabia all'Al Ahli: se non dovesse trovare un'altra sistemazione altrove, può incendiarsi negli ultimi giorni di mercato. Come condizione però c'è anche che l'ivoriano abbassi le richieste relative allo stipendio.

E poi ci sono, ultimi ma non ultimi, coloro che sono stati proposti alla dirigenza della Juventus: oltre al maliano Amadou Haidara del Lipsia, nelle scorse ore è stato offerto anche il brasiliano Andrey Santos (in foto) del Chelsea. Entrambi extracomunitari, ma per prenderne uno non ci sarebbe problema, dato che la Juve ha ancora uno slot extra UE dopo il tesseramento dello svincolato canadese Jonathan David.