Ufficiale Crotone, chiuso l'accordo con la Roma per Marazzotti. Ha firmato un triennale con gli squali

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, e adesso arriva l'ufficialità del tutto: Fabrizio Marazzotti lascia definitivamente la Roma e approda al Crotone in Serie C, firmando un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028, con i pitagorici della famiglia Vrenna.

Di seguito, il comunicato diffuso dal club calabrese:

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’As Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Marazzotti.

Classe 2005, un elemento di sicura prospettiva e dal grande talento, Marazzotti – che ha sottoscritto un contratto triennale con gli squali – si è messo in evidenza con la Primavera giallorossa nella scorsa stagione con 35 presenze condite anche da 6 reti.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Fabrizio!".

Ricordiamo che il talento giallorosso, solo lo scorso 26 febbraio, aveva rinnovato il proprio contratto con la squadra capitolina fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del club, ma la storia del duttile giocatore con la Roma è adesso giunta al termine. Una lunga avventura, considerando che è entrato nel settore giovanile romanista nel 2014, all'età di nove anni.