TMW Fiorentina, possibile uscita di Fortini in prestito. E occhio allo svincolato Calabria

La Fiorentina studia la situazione del mercato in questi giorni che ci avvicinano alla metà di agosto, e a due settimane dalla deadline per le trattative estive di mercato in entrata, consapevole comunque di aver già messo in piedi una buona parte della rosa che affronterà la nuova stagione agli ordini del rientrante Pioli. Tanto che in questo momento la dirigenza viola non si affanna a caccia dei nomi: possibile che ci sia da attendere gli ultimi giorni per dei nuovi acquisti.

In ogni caso le strategie continuano ad essere messe a punto e prevederanno l'arrivo di due giocatori, un nuovo centrocampista nel caso in cui dovesse essere ceduto uno degli attuali componenti della mediana gigliata, e un altro attaccante che dovrebbe prendere il posto di Beltran (nelle ultime ore sull'argentino si è fatto avanti lo Zenit di San Pietroburgo con una richiesta di informazioni).

Da valutare la situazione del giovane Niccolò Fortini: il terzino, rientrato dal prestito alla Juve Stabia, potrebbe essere girato di nuovo altrove a titolo temporaneo con l'obiettivo di farlo giocare, garantendogli minutaggio e possibilità di crescita (la preferenza va a una realtà di Serie A), cose che rischierebbero di venire meno nel caso in cui fosse 'solo' la riserva di Dodo. Per tamponare la falla in rosa, plausibile che a quel punto la Fiorentina si muova su un profilo low cost e d'esperienza e un identikit da tenere in forte considerazione è quello di Davide Calabria, svincolato dallo scorso 30 giugno e con cui Pioli al Milan ha vinto uno Scudetto. Gli ottimi rapporti tra i due potrebbero agevolare.