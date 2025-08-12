TMW Beltran in uscita dalla Fiorentina, lo Zenit San Pietroburgo ha richiesto informazioni

Tra i giocatori in aria di lasciare la Fiorentina nel corso di questo mercato estivo si ritrova anche Lucas Beltran (24 anni). L'attaccante argentino classe 2001, preso dal River Plate due estati fa, non è riuscito a lasciare il segno che avrebbe voluto nella sua avventura a tinte viola e già nei giorni scorsi si era interessato a lui il Flamengo, ma la pista del possibile ritorno in Sudamerica si è scontrata con la mancata volontà del giocatore di tornare nel Continente d'origine.

Potrebbe dunque ora aprirsi una nuova soluzione per Beltran, perché secondo quanto appreso da TMW l'argentino è finito nel mirino dello Zenit di San Pietroburgo: i russi hanno portato avanti per ora solo una prima richiesta di informazioni, ma potrebbero andare avanti nel caso in cui l'affare promettesse di potersi realizzare. Decisiva, naturalmente, come lo è stata in negativo per il Flamengo, la volontà del calciatore.

Interrogato sul rifiuto di Beltran al Flamengo, l'ex attaccante viola Daniel Bertoni si è così espresso: "Se lo ha fatto per la rivalità Argentina-Brasile? Assolutamente no. Il campionato brasiliano è pieno di allenatori e giocatori miei connazionali. Perché ha detto no? Credo che nella sua testa, voglia provare a giocarsi le sue possibilità con Pioli in panchina. Vuole conquistare la sua fiducia. Non credo voglia tornare subito in Sudamerica, nemmeno al River Plate che fra l’altro ora ha molte pedine offensive".