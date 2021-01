Juventus, Dybala scalpita: "Grande voglia di tornare in campo al più presto"

Dopo la vittoria conquistata dalla Juventus in casa della Sampdoria, sono arrivati i complimenti anche di Paulo Dybala rimasto a Torino per recuperare dall'infortunio accusato qualche settimana fa. La Joya però sembra ormai scalpitare per tornare in campo e sui social ha scritto: "Con voglia di tornare in campo al

più presto! Bravi raga! +3".