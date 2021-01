Juventus, in stand-by Reynolds: manca la squadra dove parcheggiare il difensore

vedi letture

Bryan Reynolds e la Juventus. Il club bianconero avrebbe posato le mani sul terzino 19enne in forza al Dallas ma per il momento, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’operazione sarebbe in stand by. L’entourage è comunque ottimista sul buon esito della trattativa ma resta da trovare il club dove parcheggiare il ragazzo in prestito in attesa che in bianconero si liberi uno slot da extracomunitario.