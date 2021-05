Juventus, l'affare Donnarumma stuzzica. Ma prima deve andare via Szczesny

vedi letture

Tuttosport riporta in auge l'interesse della Juventus per Gigio Donnarumma: il cartellino costa zero, "basterebbe" pagare un lauto ingaggio al portiere - che passerebbe dai 6,5 milioni sinora percepiti a una decina di milioni netti - più una sontuosa commissione a Raiola. Al momento sembra essere il Barcellona il club più caldo sul portiere in procinto di lasciare il Milan, anche perché in casa Juve c'è da sistemare, eventualmente, Wojciech Szczesny. Il nazionale polacco continua a piacere in Premier: in tempi recenti il Chelsea ha tastato il terreno, fonti locali tratteggiarono anche un sondaggio condotto tramite intermediari con l’Everton e in ogni caso chi cura gli interessi del giocatore ha ottimi contatti oltre Manica. Szczesny, che ha nove anni in più di Donnarumma, è legato da un contratto triennale alla Juve.