Juventus-Locatelli avanti tutta. Prossima settimana altro incontro, tre le strade possibili

vedi letture

In casa Juventus cresce l'ottimismo nella corsa a Manuel Locatelli dopo il primo incontro col Sassuolo di mercoledì. Le volontà delle parti sembrano collimare, con i bianconeri che vogliono regalare l'azzurro a Max Allegri, il Sassuolo che vuol monetizzare l'investimento del 2018 e il giocatore che per aspettare la Juventus ha detto no alle proposte dall'estero (Arsenal e Borussia Dortmund). Incassata la disponibilità del Sassuolo, Cherubini si è confrontato con Allegri per trovare la strada migliore, scrive oggi Tuttosport. Le possibilità sono tre, per raggiungere i 40 milioni chiesti dal Sassuolo: una prevede l'inserimento di Dragusin come parziale contropartita tecnica, con la cifra cash ancora da definire. La seconda sarebbe un'operazione in stile Chiesa: prestito biennale con obbligo di riscatto e possibili bonus. La terza prevede il pagamento di 30 milioni, il cartellino di Dragusin e alcuni bonus legati al rendimento del giovane romeno per compensare la distanza sulla valutazione del suo cartellino che fanno le due società. Ad ogni modo, l'intenzione è chiara: far arrivare Locatelli alla Juventus, col secondo incontro tra le parti che dovrebbe andare in scena la prossima settimana.