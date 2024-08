Juventus, Milik lunedì in gruppo. Via all'opera di convincimento su Thiago Motta

vedi letture

La Juventus ha davvero bisogno di un vice Vlahovic? Una domanda, questa, a cui potranno dare una risposta nei prossimi giorni solo due persone: Thiago Motta, ovviamente, e Arkkadiusz Milik.

Il polacco, infatti, come scrive Tuttosport, da lunedì rientrerà in gruppo dopo l'infortunio e il conseguente intervento al menisco che gli ha fatto saltare l'Europeo di Germania. L'obiettivo dichiarato dell'ex Napoli e OM è quello di conquistare il nuovo tecnico bianconero, facendo così togliere a Cristiano Giuntoli (che lo aveva voluto nel 2016 a Napoli per sostituire Gonzalo Higuain) il cartellino "vendesi" affisso oramai da qualche settimana sul suo armadietto.

Certo un suo addio garantirebbe alla Vecchia Signora un incasso da dieci milioni di euro e un risparmio anche in termini di stipendio pari a 6,5 milioni di euro lordi. Non pochi. In più, come nel caso di Federico Chiesa, la volontà di Motta è stata chiara: i due non rientrano nel nuovo corso. Anche se una chance non la si nega a nessuno.

Da lunedì, dunque, via al momento della verità, quello che darà la risposta alla domanda... La Juventus ha davvero bisogno di un vice Vlahovic?