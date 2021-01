Juventus, occhi sul giovane talento del Leicester Sidnei Tavares: è in scadenza a giugno

La Juventus sfida Bayern Monaco e Barcellona per Sidnei Tavares. L'informazione arriva dall'Inghilterra, per la precisione dal quotidiano The Sun, e parla di un interesse crescente da parte delle tre big europee per il giovane centrocampista in scadenza di contratto col Leicester il prossimo 30 giugno.

Il classe 2001 portoghese non ha ancora debuttato con la formazione di mister Rodgers e attualmente milita quindi nel Leicester U23, ma nell'ambiente delle Foxes viene considerato un talento dal grande avvenire. Non a caso, sta facendo tutta la trafila delle nazioni giovanili del suo Paese ed è finito nel mirino di tante squadre importanti vista la sua volontà di non rinnovare.