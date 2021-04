Juventus, Paratici non molla Icardi: i costi possono abbassarsi con uno scambio

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici non molla un suo vecchio pallino, ovvero Mauro Icardi, attaccante che in estate potrebbe lasciare il PSG. Il cartellino dell'argentino ha un costo alto, visti i 50 milioni più bonus pagati dai francesi, ma i bianconeri hanno diverse pedine che potrebbero essere potenzialmente valide per uno scambio: da Ramsey ad Alex Sandro. Ovviamente, un affare come questo resta legato a doppio filo con il futuro di Cristiano Ronaldo: tra avere e non avere il portoghese, c'è tutta la differenza del mondo. A riportarlo è il QS.