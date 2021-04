Juventus, per Douglas Costa si raffredda la pista Gremio: non c'è accordo sull'ingaggio

In prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà della Juventus e con un contratto fino al 2022, il futuro di Douglas Costa è più che mai incerto. La radio brasiliana Esporte Band RS ha fatto sapere che il giocatore ha avuto una conversazione con il Gremio, club che l'ha cresciuto e dov'è esploso, ma tra le parti non c'è stato accordo sull'ingaggio (attualmente guadagna 6 milioni più bonus a stagione). Il ritorno in patria, dunque, sembra abbastanza complicato. La Juve in estate dovrà decidere cosa fare.