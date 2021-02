Juventus, Pirlo sui recuperati: "McKennie stringerà i denti. Dybala? Viaggerà con noi"

Andrea Pirlo analizza lo status fisico della sua squadra alla vigilia di Porto-Juventus, primo ottavo di finale di Champions League della sua carriera di tecnico: "E' l'andata di un ottavo di finale, è il primo round da affrontare con calma e lucidità. Affrontiamo una squadra tosta, con un atteggiamento simile a quello dell'Atletico Madrid. McKennie sta abbastanza bene, ha un problemino che si porta avanti da diverso tempo ma con la sua forza sa stringere i denti e giocare, anche se non sarà al 100%. Dybala? È importante per noi e per lui far parte della squadra, oggi viaggerà con noi e ha sensazioni positive. Ha un po' di dolore ma è giusto che possa riassaporare il gusto di venire con noi", ha detto ai microfoni di Sky.