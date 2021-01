Juventus, quarto attaccante cercasi ma il budget è zero. Pelle e Pavoletti in corsa

Cercasi attaccante: è il cartello in mostra all'Allianz Stadium di Torino, anche se il Corriere dello Sport specifica che il budget per arrivare al quarto attaccante è quello che è, pari a zero o poco più. Così in casa Juve si lavora per completare il reparto che continuerà a basarsi sulla coppia Cristiano Ronaldo-Alvaro Morata e su Paulo Dybala, più una quarta alternativa low cost, che potrebbe essere Graziano Pellè. Ma non si abbandonano le piste alternative, a cominciare da quella che vede la Juve interessata a Leonardo Pavoletti. La punta del Cagliari potrebbe partire in prestito e con i sardi si ragiona all'interno di un'operazione ben più ampia che riguarda anche la sinergia necessaria per battere la concorrenza di Bruges e Roma nella corsa all'americano Bryan Reynolds, esterno destro del Dallas.