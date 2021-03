Juventus, Ronaldo nervoso anche in Nazionale: in casa non ha brillato contro l'Azerbaigian

Cristiano Ronaldo è rimasto a secco anche in Nazionale contro l'Azerbaigian di Gianni De Biasi, capace di limitare i danni e di perdere solo per 1-0 contro i CR7 e compagni. Il campione della Juventus è apparso nervoso a più riprese, come quando a causa di un tocco di tacco intercettato da un avversario nella ripresa, ha reagito con evidente stizza. Non ha brillato l'uomo più atteso che giocava "in casa" all'Allianz Stadium, ma c'è da dire che anche i compagni non sono certo apparsi irresistibili. Adesso lascerà Torino per affrontare le prossime tappe, Serbia e Lussemburgo sulla strada per il Mondiale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.