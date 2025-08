TMW Juventus, Timothy Weah saluta per 16 milioni più bonus e futura rivendita. Le cifre

Alla fine la Juventus è arrivata a dama. Ed è riuscita a guadagnare quello che voleva per Timothy Weah, ala destra che saluterà per un milione di euro di prestito oneroso più quindici per l'obbligo di riscatto. Di fatto una cessione definitiva, esattamente quanto richiesto dai bianconeri nelle ultime settimane, al netto delle scelte dei provenzali che volevano un diritto.

Così la base sarà di 16 milioni. Poi ci saranno i bonus, circa 3 milioni di euro, e l'eventuale rivendita che è fissata al 15%. Dunque, almeno senza un addio di Weah dall'OM, si arriverà intorno ai 19, cioè quanto richiesto da Comolli nel corso delle ultime settimane. Nel corso delle settimane Badou Sambague, procuratore di Weah, aveva spiegato la situazione. "La Juve è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, e un altro è ancora alla ricerca di se stesso. Non possiamo biasimarlo. Due cercano soluzioni, e uno crea problemi. E non possiamo permettercelo. Tim Weah, è sempre stato professionale, anche durante il Mondiale. Questa persona ha rovinato il suo Mondiale, ha cercato di costringerlo ad andare dove voleva (il Nottingham Forest ndr). Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e aspetta l'offerta della Premier League che non arriverà e non verrà mai approvata da noi".

"Questi sono metodi antiquati che non mi vanno giù. Non sono abituato a parlare apertamente, ma non farlo oggi equivarrebbe ad accettare una mancanza di rispetto inaccettabile e totale. La classe non si compra per un allenatore, questo è certo, ma è sempre stata parte della storia della Juventus. Una persona la sta minando. Vediamo".