Juventus, tutto dipende da CR7. Se parte, fari su Gabriel Jesus: idea prestito dal City

Tutto ruota attorno a Cristiano Ronaldo. Salutati gli Europei con tanta amarezza e la solita fascia gettata a terra, il campione portoghese è atteso dalla Juventus per prendere una decisione sul suo futuro. Servirà un po’ di tempo per smaltire l’amarezza e un appuntamento con il suo agente Jorge Mendes. I motivi per andare via (voglia di provare una nuova avventura) da un lato e quelli per restare (stipendio e benefici fiscali) dall’altro, nel mezzo la possibilità di lavorare con Massimiliano Allegri, che non ha mai nascosto di immaginare una Juve senza CR7 ma avendo Ronaldo in squadra chiaramente gli darebbe la giusta centralità.

Per la Gazzetta è Gabriel Jesus la prima alternativa. Se Ronaldo partirà, arriverà un big. Se resterà, via a un’ipotesi low cost (Dzeko?) o giovane (Scamacca?). Nella prima ipotesi, secondo La Gazzetta dello Sport, il nome più gradito dalla Juve e da Allegri è quello di Gabriel Jesus, che dovrebbe lasciare il Manchester City per fare spazio a Harry Kane. Al netto del rischio che possa essere inserito in una trattativa col Tottenham, il brasiliano avrebbe già dato la sua disponibilità a vestire bianconero: la formula giusta dovrebbe essere quella del prestito, se il City confermerà l’apertura in tal senso. Tra le alternative, spicca Mauro Icardi, soprattutto se CR7 dovesse andare al Paris Saint-Germain; molto gradito anche il profilo di Dusan Vlahovic, ma è difficile che la Fiorentina lo faccia partire.