Juventus, Vlahovic non è facile ma resta un obiettivo per giugno: Scamacca l'alternativa

Dusan Vlahovic resta un sogno per la Juventus. Se sia possibile o meno sarà il mercato a dirlo. L'attaccante della Fiorentina resta un obiettivo di mercato per la prossima estate ma, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, vista la ritrosia del presidente viola Commisso, resterebbe ancora una pista non facile. L’alternativa resterebbe sempre Gianluca Scamacca del Sassuolo, sicuramente obiettivo più percorribile per i bianconeri.