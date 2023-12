Juventus, Yildiz: "Il gol una gioia troppo grande, speriamo di chiudere la stagione da primi"

vedi letture

Sono bastati 12 minuti a Kenan Yildiz per segnare e portare avanti la Juventus. Una rete frutto di uno slalom degno dei grandi giocatori e un destro che ha beffato Turati. Un match giocato in grande stile quello della giovane stella bianconera che, ai microfoni di DAZN, non nasconde la propria gioia per una rete decisiva per strappare i 3 punti da Frosinone: "Per me è una gioia troppo grande, non riesco ancora a capacitarmi di questo. Ringrazio tutti. Allegri per me è un grande allenatore, gli devo tantissimo. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l’ho fatto subito perché lui è il boss e lo ringrazio ancora per l’opportunità. Esultanza? Ispirata a Del Piero, una leggenda della Juventus", le sue parole a fine match.

Quando hai saputo che avresti giocato?

"Me lo ha anticipato ieri dopo il problema di Chiesa, poi me lo ha confermato ed ero un po’ scioccato quando me l’ha detto

Sei riuscito a dormire stanotte?

“Si, perché ho fiducia in me stesso e ho fatto le cose come al solito”

A chi ti ispiri in campo?

“Ne ho diversi, non solo uno. Ho sempre guardato Zidane, Del Piero, Messi”

Cosa vi siete detti a fine partita?

“Mi hanno detto che devo offrire una cena Siamo un gruppo, combattiamo per i tifosi e speriamo di finire la stagione primi”