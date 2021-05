Kakà: "Thiago Silva in finale? Ieri tifavo Real, ora spero che vinca lui la Champions"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata al canale Twitch del Milan, Kakà ha detto la sua sul successo del Chelsea di Thiago Silva ai danni del Real Madrid ieri sera: “Io sono molto amico di Thiago, però volevo il Real in finale. Volevo Real-City, poi sono contento che sia passato il Chelsea: vedremo una finale inglese, non è bellissimo vederle sempre lì ma è un esempio per le altre leghe vedere come sono cresciuti e come riescono a mantenere le squadre. Spero che Thiago possa fare una grandissima finale: ha perso l’anno scorso e speriamo che possa vincere la Champions”.

Qui tutte le parole di Kakà.