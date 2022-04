Kjaer scalpita, ma per questa stagione non se ne parla. Col Milan in campo solo ad agosto

Lo staff medico del Milan non intende correre rischi su Florenzi, che sarà comunque out per un mese circa. Lo stesso - sottolinea il Corriere della Sera - vale per Simon Kjaer, che dopo la lesione al crociato di dicembre sta recuperando condizione. Il danese scalpita, ma per questa stagione non se ne parla: col Milan tornerà in campo solo ad agosto.