Koopmeiners non ha dubbi: "La Juventus può vincere questo Mondiale"

Teun Koopmeiners ha voglia di caricarsi la Juventus sulle spalle, dopo la difficile prima stagione in bianconero. L'olandese ha parlato a SportMediaset in vista della sfida contro il Wydad nel Mondiale per Club:

Si sente al 100%?

"Fisicamente no, mentalmente sì. Sono molto felice di essere qua, è una grande opportunità per noi, un grande torneo, un grande stadio e una grande atmosfera. Non sono fisicamente al 100% ancora col tendine, ho bisogno di più tempo ma lo sapevamo".

Tudor cosa le dice?

"Parlo con lui sempre, siamo molto aperti al dialogo. Lui conosce le situazioni".

Cosa ha portato Tudor?

"Per prima cosa il nuovo sistema, col 3-4-3 e molta intensità anche in allenamento, vuole attaccare con tanti giocatori. A me piace, possiamo creare tante occasioni, entriamo in area con tanti giocatori e questo mi piace. E in allenamento mettiamo tanta intensità e questo è bello".

Cosa pensa della Juventus che sta nascendo?

"Ho fiducia in questa squadra, abbiamo tantissima qualità e lo si vede ogni giorno in allenamento. Dobbiamo dimostrarlo anche in partita, col Wydad non sarà semplice ma ho fiducia nella squadra, che possa vincere domani e che possa vincere questo torneo".