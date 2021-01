L'agente di Bastoni sul rinnovo con l'Inter: "Non è il momento ideale per trattare. Aspetteremo"

vedi letture

Non è il momento migliore per trattare il rinnovo del contratto con l'Inter. Tullio Tinti, procuratore del difensore dell'Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Rai'. E ha confermato che in occasione dell'ultimo incontro coi dirigenti nerazzurri non ci sono stati passi in avanti per un prolungamento e adeguamento del contratto: "Bastoni è un predestinato, alla sua età non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli, se non forse Maldini. Ha un futuro fantastico davanti, se lo merita. Rinnovo? In questo momento siamo fermi perché c’è una situazione generale economica non florida. Non è il momento ideale di trattare i rinnovi, quindi aspetteremo. Il problema, comunque, non sussiste perché il calciatore è bravo, può anche aspettare".