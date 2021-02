L'espulsione di Freuler? Capello: "Questo è il modo di rovinare una partita. Fallo da giallo"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato della decisione dell'arbitro Stieler di espellere Freuler in Atalanta-Real Madrid: "Alcune volte un arbitro riesce a rivinare una partita. Era bello vedere l'Atalanta giocarsela con una spagnola nell'uno contro uno. Non era ultimo uomo e Mendy andava verso l'esterno, non era giusto il rosso. Il giallo c'era ma l'espulsione no. Così si rovinano le partite. Mi viene un dubbio, soprattutto pensando al rigore non dato alla Lazio: stasera Atalanta penalizzata, ma i nerazzurri stanno cercando di fare la partita e quando ripartono possono fare male al Real".