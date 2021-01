L'insistenza di Koeman e la volontà del giocatore: ecco come il Barça può superare la Juve per Depay

Il Barcellona continua a seguire con attenzione Depay, giocatore che anche la Juventus starebbe valutando in vista del mercato di gennaio. L'attaccante è in scadenza di contratto col Lione e basterebbero 5 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Proprio sul fattore low cost starebbe facendo leva il tecnico blaugrana Koeman, che sta cercando di convincere il consiglio del club, ad acquistare l'olandese prima della prossima estate. I bianconeri sono comunque in corsa, ma il Barça ha una carta da giocarsi rispetto alla Vecchia Signora: il giocatore sogna da sempre di vestire la maglia dei catalani. A riportarlo è AS.