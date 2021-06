L'Inter si avvicina a Stefan Radu. La Lazio non molla ma in casa nerazzurra c'è fiducia

Stefan Radu si avvicina all'Inter. La conferma dei passi avanti arriva dal Corriere dello Sport che spiega come la soluzione del puzzle per portare il difensore rumeno alla corte di Simone Inzaghi si stia avviando verso la risoluzione. La Lazio e il suo presidente Claudio Lotito non hanno ancora mollato la presa, ma in casa Inter c'è fiducia che l'operazione possa arrivare alla fumata bianca.