L'Inter soffre col Torino: quinta gara senza nemmeno un tiro in porta dopo 45'

Il Torino sa come mettere in difficoltà l'Inter. I nerazzurri - infatti - hanno concluso la loro quinta gara senza nemmeno un tiro in porta in 45'. Coi granata era già successo all'andata, ma la squadra di Conte riuscì a vincere 4-2.