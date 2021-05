L'Udinese a breve deciderà su Gotti, Zanetti e Maran le principali alternative

Finisce con un pokerissimo incassato a Milano contro l’Inter la stagione dell’Udinese. Un’annata che ha portato sì la salvezza, ma anche diversi cali di tensione importanti, che hanno causato più di qualche imbarcata e un bottino in campionato non particolarmente lusinghiero. Anche contro i Campioni d’Italia si è vista una squadra un po’ poco combattiva e che sembrava svagata più che con la mente libera per giocare a calcio. Proprio il finale decisamente poco convincente potrebbe costare il rinnovo di contratto a Luca Gotti, che ormai sembra andare sempre più verso l’addio al bianconero. I colloqui definitivi devono ancora esserci, ma la sensazione che i Pozzo cercheranno una nuova guida tecnica per la stagione 2021/2022.

Ovviamente è la questione tecnico a occupare i pensieri societari e le pagine dei giornali, andando così oltre alle lacrime di De Paul che già sembrava praticamente certo di salutare l’estate scorsa, salvo poi restare per mancanze di offerte concrete. Per l’argentino i discorsi saranno approfonditi in un secondo momento, ad oggi la squadra pronta all’investimento importante non c’è, mentre i sondaggi sono invece tantissimi. Tornando dunque al punto principale, il primo nome per l’eventuale sostituzione di Luca Gotti è Paolo Zanetti, tecnico alla guida del sorprendente Venezia in Serie B. I Leoni vogliono fare di tutto per tenere l’ex Ascoli e sicuramente tanto dirà l’eventuale promozione o meno in Serie A questa sera nella finale playoff. Senza massima categoria per i Leoni le quotazioni di Zanetti a Udine salirebbero notevolmente, viceversa crollerebbero, pur senza spegnersi del tutto.

Ecco perché i friulani stanno tenendo d’occhio anche potenziali alternative, l’ipotesi Giampaolo sembra complicata, molto più realistica quella legata a Maran, a caccia di rilancio, come lo è l’Udinese, dopo due stagioni infruttuose tra Cagliari e Genoa. C’è poi la solita pista estera, si parla di Cambiasso ma anche di eventuali sorprese, in questo senso i friulani sono sempre stati capaci di sorprendere, tirando fuori in passato Julio Velazquez, che si dimostrò ancora un po’ acerbo per la Serie A ma ricco di ottime idee che lo stanno portando a ottenere risultati al Maritimo. Quel che è certo è che la situazione legata alla guida tecnica sarà risolta in settimana, non si vuole andare oltre sia che si tratti di confermare Gotti che di ufficializzare un nome nuovo. Con i primi di giugno potranno dunque già partire i primi discorsi legati invece alla rosa, che darà diversi punti su cui riflettere per provare a renderla ulteriormente competitiva in ottica anno prossimo.