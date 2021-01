La difesa parlerà francese? Simakan e Badé, chi sono i due 2000 che piacciono al Milan

Al nome di Mohamed Simakan e oltre alle alternative Kabak e Tomori, il Milan ha aggiunto quello di Loic Badé. Due profili simili per qualità e potenzialità, quelli dei due difensori centrali di Strasburgo e Lens. Entrambi classe 2000 ed entrambi dotati di un’ottima struttura fisica, per gli scout di mezza Europa sono due giocatori dal sicuro avvenire. Due talenti cresciuti e maturati nei sempre più floridi vivai francesi che qua scopriamo nelle loro caratteristiche.

Chi è Simakan - Buona fisicità e personalità da vendere, Simakan è il giocatore che il Milan ha messo fin da subito in cima alla propria lista. Ma l’infortunio di sabato scorso che lo terrà fuori dai campi almeno 2 mesi ha rallentato le operazioni. E probabilmente il Milan, dovesse decidere di andare comunque avanti, ne approfitterebbe per chiedere lo sconto rispetto ai quasi 20 milioni fra prestito, riscatto e bonus che vuole lo Strasburgo. Un profilo buono per il futuro, certo, ma pure per il presente dopo le quasi 50 presenze fra i professionisti. Un marcatore puro, viene definito da chi lo conosce, abile nell’uno contro uno e nel colpo di testa.

Chi è Badé - Anche in questo caso, la fisicità la fa da padrona, dall’alto del suo metro e 90 abbondante. Da ragazzino giocava da centrocampista, poi i passaggi al Paris Fc e al Le Havre hanno arretrato il suo raggio d’azione portandolo nel cuore della difesa. Ed è proprio da difensore centrale che Badé si sta mettendo in grande luce con la maglia del Lens: forte nel colpo di testa anche grazie alla sua stazza, il passato da centrocampista parla di piedi educati e capaci di far ripartire l’azione con qualità. La personalità non gli manca, anche se il tempo può migliorare alcune disattenzioni o cali di concentrazione nell’arco dei 90’.