La gestione di Fonseca: "Per spronare Mancini è meglio urlare. Ad altri non devo dire nulla"

"Le regole sono uguali per tutti. Ci sono ovviamente diverse personalità e diversi modi di agire". Sono queste alcune delle dichiarazioni che il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato nella lunga intervista a Dazn: "Ad esempio, io so che se urlo con Mancini è il miglior modo per spronarlo. Ma con Spinazzola devo fare diversamente. Poi ho giocatori a cui non ho bisogno di dire nulla. Il feedback positivo per loro è quando li faccio giocare, quando dimostro di avere fiducia in loro".