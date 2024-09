Ufficiale La Juve blinda uno dei suoi gioielli: accordo raggiunto con Mbangula, i dettagli

vedi letture

La Juventus ha blindato una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione. Il club bianconero ha raggiunto l'accordo con l'entourage dell'esterno d'attacco Samuel Mbangula per adeguare e prolungare il contratto del calciatore belga classe 2004. Intesa raggiunta per le prossime quattro stagioni: il calciatore 20enne ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2028.

Samuel Mbangula rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ 📝 Congratulazioni ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2024

Negli scorsi giorni intervistato da TMW, l'ex bianconero Moreno Torricelli s'è così espresso su Mbangula e non solo: "Mi hanno impressionato i due ragazzini arrivati dalla Next Gen, Savona e Mbangula. Io faccio il tifo per i giovani perché portano entusiasmo. Su questo c'è molto da lavorare per il bene dei ragazzi e per il bene del futuro. Soprattutto Savona, che è italiano e ne abbiamo bisogno per il movimento e per la Nazionale. Lui mi ha stupito, per la personalità al debutto, come dimostra il gol. Anche contro il Napoli, marcare Kvaratskhelia non è cosa semplice".

Poi in un altro passaggio sulla difesa bianconera ha aggiunto: "La Juventus, non solo quest'anno, ha fatto della solidità difensiva una caratteristica. Anche lo scorso anno la difesa ha tenuto in piedi la difesa fino a metà campionato. Ha giocatori eccellenti, su tutti Bremer che è pazzesco per fisico e gioco nell'uno contro uno. Ora serve trovare l'equilibrio fra difesa e attacco, ma la difesa è una base su cui lavorare serenamente".