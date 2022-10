La Juventus guarda Udine per rinforzare il centrocampo: per giugno c'è l'idea Sandi Lovric

vedi letture

In vista del prossimo giugno, secondo Tuttosport, la Juventus sta monitorando la crescita di Sandi Lovric, centrocampista di proprietà dell'Udinese che si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione dopo essere arrivato a parametro zero in estate. Il giocatore piace per qualità e capacità di inserimento fra le linee, caratteristiche che oggi mette in campo McKennie seppur con alterne fortune. L'americano, poi, in estate potrebbe anche salutare la maglia bianconera, da qui l'idea che porta in Friuli. Per il quotidiano, comunque, il sogno della Juventus resta quel Sergej Milinkovic-Savic che sta guidando la Lazio di Sarri in questa prima parte di campionato.