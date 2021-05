La Juventus va in Champions se... Tutte le possibili combinazioni

La Juventus fronteggia il possibile fallimento della stagione in corso. Smaltita la sbornia di una Coppa Italia che serve a lenire le ferite, i bianconeri ora devono concentrarsi sulla sfida contro il Bologna e gufare le avversarie, perché non basterebbe una vittoria per chiudere la qualificazione in Champions League.

SE VINCE - Non è certa, appunto. Perché se Milan e Napoli non dovessero fallire l'obiettivo contro Atalanta e Verona, vincendo le rispettive partite, allora la Juve rischia comunque. Se una delle due perde o pareggia, ecco che i bianconeri si qualificano (e saranno alla seconda urna al sorteggio Champions).

SE PAREGGIA - Non c'è possibilità: il Milan ha ribaltato il 3-1 dell'andata con un secco 3-0, il Napoli è in vantaggio per il gol in trasferta. Insomma, serve solo vincere.

SE PERDE - Non c'è nessuna possibilità, visto che Milan e Napoli hanno già un punto in più.

In caso di ex aequeo, tutte a 76 punti (sconfitta Milan, sconfitta Napoli e pareggio Juventus) i bianconeri sarebbero estromessi dalla Champions.