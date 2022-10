La luce Di Maria è l'unica grande speranza a cui si può aggrappare la Juve di Allegri

L'unica luce a cui aggrapparsi in un momento di buio è Di Maria. Perché la Juventus senza Chiesa, ha pochi appigli negli alti cieli a cui aggrapparsi se non alle giocate del Fideo. Che dalla gomitata contro il Monza, nel petto di Izzo e al cuore dei problemi della Vecchia Signora, da quello sprofondo argentino, è tornato con tre assist sublimi contro il Maccabi Haifa. La Juventus vista contro il Milan aveva mille difetti, forse nessun pregio e un'assenza che pesava come un macigno dentro un leggero carico di sogni infranti: l'assenza di Angel Di Maria da Rosario.

Meglio col Fideo

La stagione da tregenda della Juventus ha fatto spesso i conti con le fragilità dell'argentino, a lungo rincorso, poi abbracciato a metà agosto e subito in gol, con assist, nella prima contro il Sassuolo. Il buongiorno pareva vedersi dal mattino, poi due gare fiuori, poi il ritorno, anche se per poco più di trenta minuti, e una vittoria. Serviva lui per accendere la luce, ha spiegato Allegri, solo che la sua, quella del Fideo, era rimasta in infermeria. La scelta di metterlo in campo un tempo contro la Fiorentina è stata un azzardo pagato a caro prezzo: fuori col Paris Saint-Germain e sconfitta. Fuori con la Salernitana, solo pareggio.

Gli errori di Allegri, quelli di Di Maria

Così, dopo aver sbagliato a inserirlo prima del previsto, lo ha rimesso in campo contro il Benfica, ma non era lui. Col Monza ha toccato il punto più basso con la gomitata a Izzo: ha saltato il Bologna ma lì la Juventus ha dato un sussulto di vita. Col Maccabi è tornato in campo e ha servito tre assist meravigliosi. Col Milan è mancato, eccome se è mancato e oggi c'è un altro bivio di una stagione negativa e difficile. Per la Juventus e anche per lui, anche se sembra l'unica luce a cui aggrapparsi.