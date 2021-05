La Roma deve puntare su Borja Mayoral? Fonseca: "17 gol e tanti assist, sta facendo bene"

vedi letture

Che consiglio dà alla società su Borja Mayoral? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Non sarò l'allenatore della Roma la prossima stagione. E' un giovane e non è facile per un giovane attaccante fare 17 gol e tanti assist. Sta facendo una buona stagione, ma la decisione sul suo futuro dovrà prenderla la società col nuovo allenatore".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Paulo Fonseca.