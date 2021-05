La visione del manager all'inglese di Allegri. Così vuole orientare anche il mercato Juve

Come si vede Massimiliano Allegri manager? Lo ha spiegato il (di) nuovo tecnico della Juventus nel corso di un'intervista a Sky Sport, al Club, delle scorse settimane. “Soprattutto post Covid io credo che l’allenatore debba avere una visione diversa e lavorare più dentro la società. Sicuramente devi restare più a lungo per poter lavorare e portare le tue idee. Lavorare a lungo vuol dire portare anche valore e quindi vantaggi alla società a livello di introito. Se non si possono prendere la prima o la seconda scelta in un ruolo, si prenderà il terzo”.