Lautaro Martinez: "Il gol arriva quando meno te l'aspetti. Speriamo che sia tornata l'Inter"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport dopo il pari di Champions League in casa del Barcellona: "Le emozioni sono tante, abbiamo affrontato una squadra fortissima sul suo campo, davanti a non so quanta gente... Ringrazio i nostri tifosi, sempre importanti. Con i compagni abbiamo parlato, capito le difficoltà e messo in campo ciò che si deve".

L'Inter è tornata?

"Speriamo. Vogliamo portare avanti tutti questi ragazzi, bisogna soffrire tutti assieme partendo dagli attaccanti, oggi abbiamo fatto un'ottima partita".

Quanto si è divertito?

"Il gol arriva quando meno te l'aspetti, io cerco sempre di dare una mano. Sono contento del gol segnato da Robin (Gosens, ndr): lavora bene con la squadra, è un ragazzo importante per lo spogliatoio. Gli faccio i complimenti, speriamo di continuare così".